Прокуратура Чувашии проверит информацию о замерзающих на уроках школьниках

Прокуратура Чувашии проведет проверку появившихся в СМИ и соцсетях сообщений о том, что в одной из школ Алатырского района дети замерзают на уроках.

В случае выявления нарушений в ведомстве пообещали принять меры прокурорского реагирования.

Накануне житель села Ахматово опубликовал в соцсети «ВКонтакте» анонимную информацию о том, что школьники каждый день просиживают по семь часов в день при температуре +13 °С. Он отметил, что это продолжается уже не один месяц, и попросил о помощи.

Автор поста надеется, что его сообщение дойдет до вышестоящих инстанций.

В итоге пост собрал более четырех тысяч просмотров. Кроме того, информация жителя села заинтересовала региональные СМИ, включая «Вести.Чувашия».

Пользователи Сети посоветовали обратиться в прокуратуру и высказали предположение, что школа таким образом решила сэкономить. Кто-то считает, что отопительная система в здании несовершенна. При этом один из комментаторов утверждает, что этим летом в школе был проведен ремонт.

Ранее ridus.ru писал, что в детском саду в Кемерово обрушился потолок в игровой комнате. При этом учреждение открылось всего за шесть дней до инцидента. На его строительство было потрачено примерно 364 миллиона рублей. В момент обрушения потолка в комнате не было детей, никто не пострадал.