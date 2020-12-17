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Путин прокомментировал скандальное видео с футболистом Артемом Дзюбой

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© Kremlin

© Kremlin

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальное видео с футболистом Артемом Дзюбой, на котором спортсмен занимается онанизмом.

Влезать в личную жизнь — дело недостойное. Ясно, что это всегда будет, но все-таки. Для Артема Дзюбы, я думаю, сложившаяся ситуация послужит хорошим уроком. Если человек является публичной фигурой, то он должен придерживаться определенных правил. Правда, если он вдруг где-то оступится, то отражаться на его профессиональной деятельности это, естественно, не должно, — заявил Путин.

Президент признался, что видео с Дзюбой не смотрел.

Напомним, что выложенный в Сеть ролик с Артемом Дзюбой вызвал большой резонанс, в результате чего спортсмену пришлось столкнуться с некоторыми испытаниями. Сначала его исключили из состава сборной России. Затем в СМИ появилась фейковая новость о планах футбольного клуба «Зенит» распрощаться со своим форвардом.

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