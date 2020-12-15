Главы каких регионов вошли в топ-10 «губернаторов новой волны»

С новогодним настроением у многих возникали проблемы и в более простые времена, а в этом году почувствовать праздник еще сложнее. Но так хочется хотя бы ненадолго забыть все проблемы и снова ощутить себя ожидающим новогоднее чудо ребенком.

Вот несколько способов, которые помогут деловым и уставшим взрослым вернуть новогоднее настроение и снова почувствовать радость от приближающихся праздников.

Отправьтесь за город

В выходные отправьтесь с семьей или с друзьями за город и устроите себе день зимних забав. Поиграйте в снежки, слепите снеговика или постройте замок из снега, покатайтесь на лыжах и санках. Словом, оторвитесь как следует. Главное, оденьтесь потеплее.

Сходите на ярмарку

Практически в каждом городе в декабре проходят новогодние ярмарки. На них всегда царит особенная праздничная атмосфера, которая отлично помогает ощутить радость от приближающихся праздников. Для этого даже не обязательно что-то покупать, можно просто гулять и глазеть по сторонам.

Составьте планы на каникулы

Что может быть более приятным, чем составление планов на каникулы? Пожалуй, только воплощение этих планов. Обязательно напишите свой список приятных дел на долгие январские праздники. Даже если вы не уверены, что удастся осуществить каждый пункт, сам процесс планирования уже принесет вам много радости.

Украсьте дом

Нарядите елку, развесьте по дому мишуру и гирлянды, зажгите свечи с запахом мандаринов и хвои (или просто начните есть мандарины). Найдите старые игрушки и вспомните истории из детства, которые с ними связаны, включите любимые рождественские песни. Атмосфера в доме сразу же станет приятной и праздничной, а настроение взлетит до небес.

Упакуйте подарки

Упаковка подарков тоже приятный и поднимающий настроение процесс, особенно если каждый презент вы действительно подбирали с душой, думая о том, чтобы порадовать другого человека. Поэтому, если станет тоскливо, смело доставайте подарки близким, начните обвязывать их ленточками и оборачивать в яркую праздничную бумагу. Либо, если вы дарите открытки, начните подписывать их.

Посмотрите новогодние фильмы

Новогодние фильмы — идеальные помощники в создании праздничного настроения. Пересмотрите все самые любимые фильмы, мультфильмы или сериалы, которые ассоциируются у вас с Новым годом и Рождеством. Многие любят смотреть в праздники «Один дома», «Гарри Поттера» и «Рождественскую историю», кто-то предпочитает старую добрую советскую классику, а кому-то нравятся черно-белые фильмы про Рождество. Выберите то, что обязательно поднимет настроение именно вам, возьмите гору вкусностей и на пару часов окунитесь в атмосферу праздника на экране.