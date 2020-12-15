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Главы каких регионов вошли в топ-10 «губернаторов новой волны»

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Экспертный институт социальных исследований обнародовал перечень глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны».

В список вошли десять руководителей субъектов РФ: Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область) и Владислав Шапша (Калужская область).

Перечень составлялся с помощью опроса среди членов экспертного пула ЭИСИ и ряда фокус-групп в вышеупомянутых регионах. Губернаторов оценивали по трем критериям: эффективность управленческих практик, близость к простым людям и активность в решении сложных проблем.

Факторами, формирующими образ «губернатора новой волны», стали выраженность положительно оцениваемых личностных качеств руководителя, очевидность результатов на уровне повседневности: крупные задачи — это важно, но люди хотят видеть результат здесь и сейчас, и в своем населенном пункте. Величина дистанции по линии «население — губернатор». Наличие «вау-эффекта» по различным направлениям и локальные политические факторы, — заявил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«В регионах наблюдается острый запрос на то, чтобы губернатор был заботливым и чутким руководителем. Данный запрос является феноменом 2020 года. Он возник благодаря пандемии коронавирусной инфекции. То есть сейчас к запросу на справедливость добавляется запрос на чуткость, заботу и совместную судьбу», — добавил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

При этом, обратил внимание эксперт, «губернаторам новой волны» приходится «удивлять» население, чтобы избежать «негативных оценок в свой адрес» в будущем.

«На нового руководителя практически всегда происходит перенос негативных стереотипов о власти. Любой из них сталкивается с мнением, что все новые губернаторы начинают хорошо, а потом становятся такими же, как их предшественники. Таким образом, губернаторам действительно приходится удивлять», — пояснил Потуремский.

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Новогоднее настроение: 5+ простых, но эффективных способов его вернуть

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© pexels.com

© pexels.com

С новогодним настроением у многих возникали проблемы и в более простые времена, а в этом году почувствовать праздник еще сложнее. Но так хочется хотя бы ненадолго забыть все проблемы и снова ощутить себя ожидающим новогоднее чудо ребенком.

Вот несколько способов, которые помогут деловым и уставшим взрослым вернуть новогоднее настроение и снова почувствовать радость от приближающихся праздников.

Отправьтесь за город

В выходные отправьтесь с семьей или с друзьями за город и устроите себе день зимних забав. Поиграйте в снежки, слепите снеговика или постройте замок из снега, покатайтесь на лыжах и санках. Словом, оторвитесь как следует. Главное, оденьтесь потеплее.

© pixabay.com

Сходите на ярмарку

Практически в каждом городе в декабре проходят новогодние ярмарки. На них всегда царит особенная праздничная атмосфера, которая отлично помогает ощутить радость от приближающихся праздников. Для этого даже не обязательно что-то покупать, можно просто гулять и глазеть по сторонам.

Составьте планы на каникулы

Что может быть более приятным, чем составление планов на каникулы? Пожалуй, только воплощение этих планов. Обязательно напишите свой список приятных дел на долгие январские праздники. Даже если вы не уверены, что удастся осуществить каждый пункт, сам процесс планирования уже принесет вам много радости.

© pixabay.com

Украсьте дом

Нарядите елку, развесьте по дому мишуру и гирлянды, зажгите свечи с запахом мандаринов и хвои (или просто начните есть мандарины). Найдите старые игрушки и вспомните истории из детства, которые с ними связаны, включите любимые рождественские песни. Атмосфера в доме сразу же станет приятной и праздничной, а настроение взлетит до небес.

Упакуйте подарки

Упаковка подарков тоже приятный и поднимающий настроение процесс, особенно если каждый презент вы действительно подбирали с душой, думая о том, чтобы порадовать другого человека. Поэтому, если станет тоскливо, смело доставайте подарки близким, начните обвязывать их ленточками и оборачивать в яркую праздничную бумагу. Либо, если вы дарите открытки, начните подписывать их.

© pixabay.com

Посмотрите новогодние фильмы

Новогодние фильмы — идеальные помощники в создании праздничного настроения. Пересмотрите все самые любимые фильмы, мультфильмы или сериалы, которые ассоциируются у вас с Новым годом и Рождеством. Многие любят смотреть в праздники «Один дома», «Гарри Поттера» и «Рождественскую историю», кто-то предпочитает старую добрую советскую классику, а кому-то нравятся черно-белые фильмы про Рождество. Выберите то, что обязательно поднимет настроение именно вам, возьмите гору вкусностей и на пару часов окунитесь в атмосферу праздника на экране.

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