Главы каких регионов вошли в топ-10 «губернаторов новой волны»
- 15 декабря 2020, 14:26
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Экспертный институт социальных исследований обнародовал перечень глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны».
В список вошли десять руководителей субъектов РФ: Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область) и Владислав Шапша (Калужская область).
Перечень составлялся с помощью опроса среди членов экспертного пула ЭИСИ и ряда фокус-групп в вышеупомянутых регионах. Губернаторов оценивали по трем критериям: эффективность управленческих практик, близость к простым людям и активность в решении сложных проблем.
Факторами, формирующими образ «губернатора новой волны», стали выраженность положительно оцениваемых личностных качеств руководителя, очевидность результатов на уровне повседневности: крупные задачи — это важно, но люди хотят видеть результат здесь и сейчас, и в своем населенном пункте. Величина дистанции по линии «население — губернатор». Наличие «вау-эффекта» по различным направлениям и локальные политические факторы, — заявил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«В регионах наблюдается острый запрос на то, чтобы губернатор был заботливым и чутким руководителем. Данный запрос является феноменом 2020 года. Он возник благодаря пандемии коронавирусной инфекции. То есть сейчас к запросу на справедливость добавляется запрос на чуткость, заботу и совместную судьбу», — добавил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.
При этом, обратил внимание эксперт, «губернаторам новой волны» приходится «удивлять» население, чтобы избежать «негативных оценок в свой адрес» в будущем.
«На нового руководителя практически всегда происходит перенос негативных стереотипов о власти. Любой из них сталкивается с мнением, что все новые губернаторы начинают хорошо, а потом становятся такими же, как их предшественники. Таким образом, губернаторам действительно приходится удивлять», — пояснил Потуремский.
Войти через социальные сети: