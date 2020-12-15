Найден новый вид динозавров с декоративными шипами на плечах

Палеонтологи открыли новый вид динозавров, который получил название Ubirajara jubatus. Это маленькие шустрые динозавры с торчащими из плеч шипами.

Ученые предположили, что шипы вряд ли имели какое-то техническое предназначение, и могли использоваться в качестве украшения для привлечения внимания. Например, такую же функцию выполняет хвост у павлинов.

В ходе исследования палеонтологи установили, что новый динозавр принадлежит к компсоганату — роду динозавров, живших в конце юрского периода (157,3—145,0 млн лет назад). Они отличались развитыми органами чувств и быстрыми ногами, а также имели 68 острых слегка изогнутых зуба.

Небольшой динозавр размером с современную курицу вместо зеленой чешуйчатой кожи имел длинную, густую гриву, спускающуюся по спине, и пушистые передние конечности. Исследователи полагают, что животное могло поднимать свою шерсть, когда чувствовало опасность.

Во время спокойствия оперение было плотно прижато к телу, чтобы не мешать Ubirajara jubatus передвигаться.

Но грива — это не самая интересная особенность этого динозавра. Нас очень заинтересовали шипы, торчащие из его плеч. Это были длинные, плоские, жесткие ленты с небольшим гребнем посередине. Это не совсем перья, но они сделаны из кератина, вещества, из которого состоят птичьи перья, клювы и наши собственные волосы. Их расположение на плечах означает, что они, вероятно, также могут быть подняты и опущены по мере необходимости, — описывают палеонтологи.

Ученые отметили, что встречают подобное строение скелета впервые. Зачем этому маленькому динозавру нужны были такие заметные шипы, которые только привлекают внимание хищников?



Наиболее вероятный ответ, по мнению исследователей, надо искать у современных животных. Шипы, вероятно, использовались в качестве демонстрации, чтобы привлечь партнеров, превзойти соперников или отпугнуть хищников.

Например, многие современные птицы имеют пестрое оперение, которое нужно в первую очередь для привлечения партнеров. Находка Ubirajara jubatus показывает, что птицы унаследовали такую особенность от динозавров.

Новый вид динозавров, живший примерно 110 миллионов лет назад, является одним из старейших примеров такого рода украшений у динозавров.