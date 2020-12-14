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Шнуров призвал СМИ не распространять ложную информацию о его семье

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© Instagram.com

© Instagram.com

Основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров обратился к СМИ с открытым письмом, в котором выразил просьбу не тиражировать ложную информацию о его семье.

Музыкант заявил, что считает журналистов «теми людьми, которые по идее должны быть фильтром, не пропускающим в медиа заведомую ложь и выдумки». Это их профессиональная обязанность, добавил он.

«Хотя в последнее время у меня складывается впечатление, что в погоне за сенсацией и трафиком вы готовы публиковать любую клевету», — написал Шнуров, отметив, что ничего не имеет против любых высказываний фриков, в том числе о суррогатном материнстве, если эти слова не касаются его семьи.

Как рассказал ТАСС представитель музыканта, сегодня некоторые СМИ опубликовали непроверенную информацию, касающуюся личной жизни Сергея Шнурова и его жены Ольги Абрамовой.

© Instagram.com

© Instagram.com

В связи с этим артист попросил журналистов оставить в покое его беременную жену, которая избегает публичности. «Я, как публичная персона, привык к вашим фантазиям, но моя жена отнюдь. Пишите про меня», — приводит агентство текст письма.

В декабре прошлого года на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» Шнуров поделился своими мыслями о рождении ребенка в браке с молодой женой Ольгой Абрамовой.

Как писал ранее ridus.ru, в опубликованном в августе рейтинге самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по версии журнала Forbes Сергей Шнуров занял первое место. Его доход издание оценило в 8,8 миллиона долларов.

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