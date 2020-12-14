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Создано «умное» кольцо, выявляющее Covid-19 задолго до первых симптомов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда американских ученых создала «умное» кольцо, которые может диагностировать коронавирус еще до появления его первых симптомов. Встроенные датчики гораздо точнее, чем термометр и пульсоксиметр, отмечают ученые.

По мнению разработчиков, такая высокоточная диагностика поможет больным гораздо раньше уйти на самоизоляцию.

В исследовании приняли участие 50 добровольцев, у которых диагностировали COVID-19. Эксперимент показал, что данные, полученные с «умного» кольца, соответствуют реальной температуре тела больных.

Дело в том, что не всегда человек может отследить повышение температуры. Кольцо гораздо удобнее в использовании, чем термометр. Так человек может всегда получать информацию о своем самочувствии, — пишут разработчики.

Неизвестно, насколько эффективно кольцо может обнаруживать бессимптомных пациентов с COVID-19, которых, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 70% от общего числа инфицированных.

Изобретатели сообщили, что у 38 из 50 участников кольцо выявило повышение температуры, хотя у людей не было никаких симптомов болезни. Следует отметить, что исследователи проанализировали данные о температуре за несколько недель, чтобы определить типичные диапазоны для каждого из 50 участников.

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Многие факторы влияют на температуру тела. Единичное измерение температуры не имеет особого смысла. У всех людей норма температуры тоже может быть разная. Постоянное измерение показателей, что и делает «умное» кольцо, поможет вовремя заметить изменения, — говорят ученые.

Помимо температуры кольцо непрерывно фиксирует сон и бодрствование, частоту сердечных сокращений и дыхания. После тестирования на 50 добровольцах исследователи предоставили кольца почти 3400 медицинским работникам в США, а также почти 65 000 участникам из разных стран.

Сейчас новый прибор проходит тестирование. По его завершении ученые смогут рассказать об эффективности устройства.

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