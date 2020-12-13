В правительстве поручили регионам выявить экологически вредные территории
- 13 декабря 2020, 22:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение властям регионов определить наиболее опасные для окружающей среды объекты, подлежащие первостепенной ликвидации.
Их перечень должен быть предоставлен в Министерство природных ресурсов и экологии.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, ликвидация накопленного экологического вреда является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Экология», однако в реестр соответствующих объектов внесены не все площадки. Свидетельство тому — данные профильных ведомств и обращения граждан.
«Вице-премьер действительно поручила провести фактически инвентаризацию реестра и объектов на местах, чтобы понять, какие площадки требуют немедленного реагирования», — приводит текст документа газета «Известия».
Минприроды предстоит провести анализ полученных данных и дополнить новыми единицами госсреестр накопленного вреда.
«Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя установление объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности», — объяснили изданию в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Россия побила рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет доступной статистики — только в третьем квартале было отмечено почти столько же (125) случаев загрязнения воздуха, сколько за весь 2010 год с его пожарами на торфяниках.
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