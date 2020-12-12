В результате аварии на нефтяном месторождении в НАО погиб человек

Из-за разгерметизации рукава высокого давления на месторождении Требса в Ненецком округе один человек погиб, трое пострадали.

Пострадавших доставили в больницу Нарьян-Мар рейсом санавиации, сообщили в региональном МЧС.

По предварительным данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии, а еще один получил травмы средней тяжести.



В пресс-службе администрации округа уточнили, что сигнал об аварии на кусте № 6 месторождения поступил на телефон старшего оператора системы 112 в 17:31.

Выяснилось, что на кусте № 6 производился ремонт скважины подрядной организацией ПВП «АБС». Выбросов нефти не зафиксировано, приводит сообщение «РИА Новости».

На место происшествия выехали три сотрудника компании ООО «Башнефть Полюс», которой принадлежит месторождение, и одна единица техники.