Стали известны детали конфликта, возникшего после матча «Сочи» – «Спартак»

После матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Спартаком» произошел конфликт.

Главный тренер московской команды Доменико Тедеско рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер», что его помощника Андреаса Хинкеля ударил в подтрибунном помещении один из игроков «Сочи».

«Такое не должно происходить в футболе», — заявил Тедеско.

В пресс-службе РПЛ сообщили, что по окончании игры в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско.

«Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера „Спартака“ Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник „Сочи“ Жоаозиньо», — приводит сообщение ТАСС.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пообещал дать оценку этому инциденту.

Немецкий тренер «Спартака» также рассказал о неприятном эпизоде, который произошел в перерыве матча. «Мне было сказано, что это не моя страна. Очень трудно жить и работать, когда так к тебе относятся», — признался он.

В свою очередь ассистент главного тренера «Сочи» Олег Фоменко утверждает, что именно Тедеско спровоцировал инцидент после игры, отказавшись пожать руку Джанаеву и оскорбив его.

Встреча, состоявшаяся на сочинском стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Как писал ранее ridus.ru, скандал на почве расизма стал причиной остановки матча Лиги чемпионов UEFA в Париже между местным ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир». После словесной перепалки с арбитрами турки покинули поле, французы ушли вслед за ними. Оба клуба немедленно опубликовали в Twitter призыв к борьбе с расовой дискриминацией.

