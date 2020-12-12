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Декабрь 2020 года в Москве досрочно стал самым солнечным в истории

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

План «по солнцу» в российской столице в декабре досрочно выполнен на 300%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с 5 декабря в графе «облачность» все время стояло «ясно». В итоге 12 декабря общее время солнечного сияния составило более 55 часов, что в три раза дольше положенного.

Синоптик отметил, что до настоящего момента рекорд по этому показателю принадлежал декабрю 2002 года, когда солнце светило 51 час. При этом декабри трех предыдущих лет недотягивали даже до нормы. Например, в 2017 году солнце светило в декабре лишь шесть минут (0,6% от нормы), а в 2018-м — 12 часов (67% от нормы). В прошлом году этот показатель составил восемь часов (44% от нормы).

«Несмотря на то, что первый месяц зимы в Москве по количеству часов продолжительности солнечного сияния занимает последнее место в году, тем не менее декабрь 2020 года сегодня досрочно становится самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений», — сказал Тишковец в интервью «РИА Новости».

© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Он объяснил, что этот рекорд стал возможным благодаря довольно продолжительному периоду аномально высокого атмосферного давления. По словам синоптика, более 180 часов показания барометров превышали отметку 761 миллиметр ртутного столба, что в 10 раз превосходит средние значения метеостатистики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал на выходные дни солнечную, морозную и безветренную погоду в Москве.

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