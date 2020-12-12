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После Дня благодарения в США наблюдается бешеный прирост заболевших

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Американские врачи заявили, что после Дня благодарения, который прошел в США 26 ноября, выявлен всплеск заболевших коронавирусом. Это ситуация подтвердила правдивость прогнозов многих вирусологов.

Теперь специалисты здравоохранения предупреждают, что вспышка может повториться на Рождество. И такое произойдет не только в США.

День благодарения был предупреждающим знаком для всех нас. После того, как все встретились семьям, в стране наблюдается бешеный рост заболевших. Вирус свирепствовал по всей стране еще до Дня Благодарения, но нам казалось, что пандемия сбавляет обороты. Но последние несколько дней мы видим стабильный прирост, — сообщают американские медики.

Мрачные перспективы приходят даже тогда, когда США стоят на пороге крупной кампании вакцинации против COVID-19, а CDC, как ожидается, даст окончательное разрешение на применение Pfizer.

Число смертей в США выросло в среднем за семь дней почти до 2260 человек в день, что примерно соответствует пику, наблюдавшемуся в середине апреля. Число новых случаев заболевания составляет около 195 000 в день, что на 16% больше, чем за день до Дня Благодарения, согласно анализу Associated Press.

В штате Вашингтон вычислили по меньшей мере 336 человек с положительным результатом тестирования, которые заявили, что встречались с семьями или путешествовали в выходные дни Дня Благодарения.

Если вы не хотите, чтобы этот сценарий повторился в двойном объеме, стоит пересмотреть свое поведение на Рождество и Новый год, — заключили специалисты.
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