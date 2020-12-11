В подмосковные кафе запретили пускать без отрицательного теста на COVID
- 11 декабря 2020, 21:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Желающим посетить кафе и рестораны Московской области понадобится справка об отрицательном тесте на коронавирус.
Такое требование будет действовать с 31 декабря по 10 января.
Согласно постановлению, подписанному губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, без такой справки также нельзя будет заселиться в гостиницы в Московской области с 28 декабря по 15 января.
Как отмечает «360», выданные справки действуют три и пять дней в зависимости от метода, которым проводилось исследование (ПЦР и ИФА соответственно).
При этом тест на COVID-19 не нужно будет делать перед посещением театров и кинотеатров, где места пронумерованы и зрители сидят на достаточном расстоянии друг от друга.
Накануне Воробьев заявил, что граждане, которые собираются встретить Новый год в пансионатах Подмосковья, должны будут сдать тесты ПЦР на коронавирус. Кроме того, гостей проверят на наличие симптомов COVID-19 и измерят температуру.
По данным оперштаба, за последние сутки в Московской области выявлено 1370 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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