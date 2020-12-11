Врач предупредил о вспышке новой эпидемии в России после COVID-19

В 2021 году Россию может ожидать вспышка заболеваемости туберкулезом, сообщил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.

Он рассказал, что в последние годы в стране улучшалась эпидситуация с туберкулезом благодаря расширению профилактических мер.

По его словам, на Дальнем Востоке ежегодно флюорографию проходит свыше 70% населения, а в Забайкалье — 86%.

Однако Фадеев отметил, что в этом году диспансеризацию пришлось ограничить из-за пандемии коронавируса.

«У нас на 35% сократилось количество профилактических осмотров. Если сейчас до конца года удастся выйти на показатель диспансеризации на 60%, это будет очень хорошо», — сказал врач в интервью порталу «Чита.Ру».

Фадеев предупредил, что создавшаяся ситуация может привести к неполному выявлению заболевших и, как следствие, к распространению туберкулеза теми людьми, кому не поставят диагноз и не начнут вовремя лечить.

Он подчеркнул, что обнаружить туберкулез на ранних стадиях можно только с помощью флюорографии. «То есть мы ожидаем рост больных туберкулезом за счет этих людей, которые вовремя не прошли диспансеризацию и не сделали флюорографию», — пояснил Фадеев.

Врач также обратил внимание, что люди, перенесшие коронавирус, являются еще одним источником роста заболеваемости. В первую очередь те из них, у кого поражение легких составило больше 50%. «У них в легких идут фиброзные изменения. В пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться», — объяснил он.

Фадеев добавил, что при здоровых легких риск заразиться туберкулезом минимален. Он возрастает при сильном снижении иммунитета, стрессе, курении, злоупотреблении алкоголем и асоциальном образе жизни. В связи с этим врач призвал делать флюорографию раз в год, отметив, что современные аппараты не несут никакой лучевой нагрузки и безопасны.

Как писал ранее ridus.ru, исследователи из университета Эксетера в Великобритании начали масштабный проект по изучению влияния классической противотуберкулезной вакцины БЦЖ на коронавирус COVID-19. В нем примут участие порядка тысячи человек по всей стране.

БЦЖ (бацилла Кальметта-Герена) была разработана в 1921 году. Сообщается, что еще в 1970-е годы в медицинских изданиях публиковались итоги исследований, которые показали, что БЦЖ обеспечивает защиту не только от туберкулеза, но и от других инфекционных заболеваний.