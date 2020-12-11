Витамины и БАДы: самообман или реальная помощь иммунитету
- 11 декабря 2020, 16:18
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
С детства мы слышим про полезные, важные и необходимые витамины и микроэлементы. Они содержатся во всех без исключения продуктах — ягодах, фруктах, овощах, мясе, птице, рыбе, кашах…
Но тогда зачем выделять витамины отдельно и продавать их в таблетках? Насколько важно соблюдать дозировку и можно ли назначать витаминно-минеральные комплексы (ВМК) самостоятельно?
Одна из частых причин приема витаминов — особенности российского климата. Осень, зима и начало весны — это время, когда солнечных лучей недостаточно для выработки, например, витамина D. Вторая причина — несмотря на изобилие продуктов на прилавках, мы часто едим недостаточно качественную пищу. Мало фруктов и ягод, нехватка овощей и зелени, невысокого качества мясо, рыба и птица — все это приводит к недостатку витаминов при вроде бы полноценном питании. Однако у приема ВМК есть противники. Они справедливо указывают на то, что в продуктах содержатся вещества, помогающие усвоить витамины, а при постепенном поступлении витаминов с пищей организму проще их усвоить, — пояснил ridus.ru Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.
Витамины — это органические соединения с простым строением и различной химической природой. В единую группу эти соединения объединяют потому, что все они необходимы организму для полноценного питания.
Мы получаем витамины извне, с пищей, или под действием солнечных лучей, как в случае с выработкой витамина D. Хотя витамины не обладают пищевой ценностью и не являются строительным материалом для тканей и органов, без них наше состояние стремительно ухудшится.
Сильно страдали от цинги люди прошлого — особенно часто эта болезнь донимала матросов. Причина ее развития кроется в нехватке витамина С, который содержится в цитрусах. Нехватка витамина, А приводит к куриной слепоте (неспособности видеть в сумерках или ночью), без витамина D не усваивается кальций, необходимый для здоровья зубов, костей, сердца.
Витамины делятся на жирорастворимые — A, D, E, K. Они накапливаются в жировой ткани и печени. И водорастворимые — C и витамины группы B. Они не запасаются в организме, что приводит к нехватке витаминов этого типа.
Хорошего много не бывает?
Назначать ВМК самостоятельно не рекомендуется — поскольку даже самые полезные вещества нужно получать в правильной дозировке.
Например, для витамина D суточная норма у взрослого — 1000 МЕ (10 мкг), для витамина C — 90 мг, витамина A — 900 мкг
и т. д.Однако при передозировке витамины не принесут вам пользы. Во-первых, при переизбытке водорастворимые витамины попросту выводятся с мочой. Во-вторых, жирорастворимые витамины будут накапливаться в организме, а при очень высоких дозах они уже начинают оказывать токсическое действие, — рассказал ridus.ru Валерий Саванович
Избыток витамина D и кальция, например, увеличивает риск мочекаменной болезни и почечных колик, повышает свёртываемость крови, что грозит тромбозами и проблемами с сосудами и кровообращением. Если потреблять чрезмерно много витаминов группы B, то появятся нарушения сна, разовьется гиперемия и повышенная чувствительность кожи, возникнут головная боль, головокружение, приступы тахикардии
Как правильно подобрать витамины
Для этого нужна помощь врача, уверен наш собеседник. Сначала доктор назначит анализы, которые помогут выявить недостаток или избыток витаминов: анализ 25-ОН витамин D, общий и ионизированный кальций, ферритин, НТЖ (насыщение трансферрина железом, включает определение трансферрина и железа)
Исходя из результатов диагностики, врач назначит прием витаминов. Есть 2 вида дозировок: лечебная — иногда в несколько сот раз превышает суточную норму, и профилактическая — обычно от 30 до 100% суточной нормы.
Как правило, большинство витаминов, включая D, витамин В12, кальций, железо, фолиевую кислоту, может назначить терапевт. Также назначить ВМК могут другие врачи — хирург, гастроэнтеролог, гинеколог и эндокринолог.
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