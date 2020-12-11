Витамины и БАДы: самообман или реальная помощь иммунитету

С детства мы слышим про полезные, важные и необходимые витамины и микроэлементы. Они содержатся во всех без исключения продуктах — ягодах, фруктах, овощах, мясе, птице, рыбе, кашах…

Но тогда зачем выделять витамины отдельно и продавать их в таблетках? Насколько важно соблюдать дозировку и можно ли назначать витаминно-минеральные комплексы (ВМК) самостоятельно?

Одна из частых причин приема витаминов — особенности российского климата. Осень, зима и начало весны — это время, когда солнечных лучей недостаточно для выработки, например, витамина D. Вторая причина — несмотря на изобилие продуктов на прилавках, мы часто едим недостаточно качественную пищу. Мало фруктов и ягод, нехватка овощей и зелени, невысокого качества мясо, рыба и птица — все это приводит к недостатку витаминов при вроде бы полноценном питании. Однако у приема ВМК есть противники. Они справедливо указывают на то, что в продуктах содержатся вещества, помогающие усвоить витамины, а при постепенном поступлении витаминов с пищей организму проще их усвоить, — пояснил ridus.ru Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.

Витамины — это органические соединения с простым строением и различной химической природой. В единую группу эти соединения объединяют потому, что все они необходимы организму для полноценного питания.

Мы получаем витамины извне, с пищей, или под действием солнечных лучей, как в случае с выработкой витамина D. Хотя витамины не обладают пищевой ценностью и не являются строительным материалом для тканей и органов, без них наше состояние стремительно ухудшится.

Сильно страдали от цинги люди прошлого — особенно часто эта болезнь донимала матросов. Причина ее развития кроется в нехватке витамина С, который содержится в цитрусах. Нехватка витамина, А приводит к куриной слепоте (неспособности видеть в сумерках или ночью), без витамина D не усваивается кальций, необходимый для здоровья зубов, костей, сердца.

Витамины делятся на жирорастворимые — A, D, E, K. Они накапливаются в жировой ткани и печени. И водорастворимые — C и витамины группы B. Они не запасаются в организме, что приводит к нехватке витаминов этого типа.

Хорошего много не бывает?

Назначать ВМК самостоятельно не рекомендуется — поскольку даже самые полезные вещества нужно получать в правильной дозировке.

Например, для витамина D суточная норма у взрослого — 1000 МЕ (10 мкг), для витамина C — 90 мг, витамина A — 900 мкг и т. д. Однако при передозировке витамины не принесут вам пользы. Во-первых, при переизбытке водорастворимые витамины попросту выводятся с мочой. Во-вторых, жирорастворимые витамины будут накапливаться в организме, а при очень высоких дозах они уже начинают оказывать токсическое действие, — рассказал ridus.ru Валерий Саванович

Избыток витамина D и кальция, например, увеличивает риск мочекаменной болезни и почечных колик, повышает свёртываемость крови, что грозит тромбозами и проблемами с сосудами и кровообращением. Если потреблять чрезмерно много витаминов группы B, то появятся нарушения сна, разовьется гиперемия и повышенная чувствительность кожи, возникнут головная боль, головокружение, приступы тахикардии и т. д.

Как правильно подобрать витамины

Для этого нужна помощь врача, уверен наш собеседник. Сначала доктор назначит анализы, которые помогут выявить недостаток или избыток витаминов: анализ 25-ОН витамин D, общий и ионизированный кальций, ферритин, НТЖ (насыщение трансферрина железом, включает определение трансферрина и железа) и т. д.

Исходя из результатов диагностики, врач назначит прием витаминов. Есть 2 вида дозировок: лечебная — иногда в несколько сот раз превышает суточную норму, и профилактическая — обычно от 30 до 100% суточной нормы.

Как правило, большинство витаминов, включая D, витамин В12, кальций, железо, фолиевую кислоту, может назначить терапевт. Также назначить ВМК могут другие врачи — хирург, гастроэнтеролог, гинеколог и эндокринолог.