Морские учения НАТО все ближе смещаются к российской границе на севере

Начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин обратил внимание, что НАТО проводит морские учения все ближе и ближе к северным границам России.

Он также детально проанализировал деятельность ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметив увеличение интенсивности и масштабов мероприятий вооруженных сил НАТО вблизи российских границ.

В релизе СФ РФ отмечается, что Россия своевременно реагирует на рост боевого потенциала НАТО в Арктике. В частности, Северный флот получает новейшие атомные подлодки, фрегаты и десантные корабли, зенитные ракетные комплексы «Триумф» и «Панцирь», а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

«В настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы», - цитирует Гришечкина ФАН.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Также сообщалось, что МИД Болгарии призвал НАТО «улучшить присутствие» в Черноморском регионе.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада рассчитывают свести к минимуму российское влияние в регионе. Белорусский лидер сослался на сводки, которые получает от КГБ.

