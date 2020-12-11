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С какой проблемой столкнулись участники испытаний вакцины от COVID-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Американские ученые обсудили одну важную проблему, которая закономерно возникла во время испытаний антикоронавирусной вакцины. Дело в том, что добровольцы, получившие плацебо под видом настоящей вакцины, не смогут привиться до окончания исследования.

Например, в испытании вакцины компаний Pfizer и BioNTech приняли участие почти 44 тысячи человек. Около половины добровольцев вместо настоящего препарата получили плацебо — обычный физиологический раствор.

Эксперимент был «слепым», то есть ни добровольцы, ни сотрудники фармкомпании не знали, кому и что было дано. Это является важным условием проведения двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого метода.

В ходе испытания исследователи следили за здоровьем участников. Результаты подтвердили, что вакцинация снижает риск развития COVID-19 на 95%. Но узнать, в какой группе находится человек, можно, только если он заразится COVID-19. Или придется дожидаться окончания исследования.

© pixabay.com

Несмотря на то, что массовая вакцинация уже началась, участники исследования не имеют права на получение вакцины, так как они находятся в рамках эксперимента. Даже те, кто получил плацебо, все равно должны подождать окончания исследования.

Здесь кроется этическая проблема, но участники должны были понимать, что участвуют в серьезном исследовании, которое идет на благо общества. Если нарушить конфиденциальность, это может изменить весь ход исследования, заявил профессор Стэнфордского университета Стивен Гудман.
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