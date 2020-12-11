Более 70% россиян считают, что конституционные поправки скорее реализуются

Большинство россиян (74%) полагают, что принятые летом 2020 года конституционные поправки скорее реализуются. Кроме того, более 50% граждан РФ уверены, что после принятия этих поправок в различных сферах жизни страны стали происходить изменения. Таковы данные последнего опроса ВЦИОМ.

Среди конституционных поправок опрошенные россияне больше всего поддерживают защиту природы и сохранение уникального природного многообразия страны (97%), определение, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России (96%), обязательство государства поддерживать научно-технологическое развитие РФ (95%), а также предоставление социальных гарантий (94%).

Еще россияне высоко оценивают закрепление в Конституции русского языка как языка государствообразующего народа (93% участников опроса), обеспечение государством доступности и качества медобслуживания (по 92%).

Около 73% респондентов никогда не слышали о случаях принуждения к участию в голосовании по Конституции.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 9 декабря. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью, передает ТАСС.