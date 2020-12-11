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В Египте рассказали, какую вакцину от Covid-19 будут использовать в стране

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Власти Египта рассказали, что им поступила первая партия китайской вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине от компании Sinopharm, которую недавно испытали в ОАЭ. Она показала эффективность в 86%.

Министр здравоохранения Египта заявил, что сейчас партия вакцины прибыла в международный аэропорт Каира из ОАЭ. Первые вакцины предназначены для медицинских работников, в особенности тех, кто работает с COVID-пациентами.

В Египте, самой густонаселенной стране арабского мира, в последние недели наблюдается рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Правительство объявило, что в стране вторая волна коронавируса в самом разгаре. Вчера, 10 декабря, Египет сообщил о 445 новых подтвержденных коронавирусных инфекциях и 22 случаях смерти от COVID-19.

Общее число случаев в стране составило 120 147 человек, количество умерших — 6854 человека.

Как и в других странах, в Египте вакцина будет вводиться двумя дозами. Вакцина Sinopharm уже была одобрена для использования в экстренных случаях в нескольких странах, однако компания все еще проводит клинические испытания третьей фазы в 10 странах.

Напомним, что препарат от компании Sinopharm — это инактивированная вакцина, которая вводится двумя инъекциями. Если сделать одну инъекцию, то вероятность защиты составляет примерно 97%. Получение второй дозы через 28 дней увеличивает эффективность вакцины еще на 3%, — сообщали ранее в компании.

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