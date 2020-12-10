Во Франции введут комендантский час
- 10 декабря 2020, 23:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 15 декабря во Франции будет введен комендантский час в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране.
В своем телеобращении премьер-министр Жан Кастекс заявил, что режим ограничения будет действовать с 20:00 (22:00 мск), а не с 21:00 (23:00 мск), как планировалось ранее.
«Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00», — сказал он.
В свою очередь глава МВД Жеральд Дарманен уточнил, что комендантский час будет действовать до 06:00 (08:00 мск).
При этом с 15 декабря снимается ограничение на перемещение, благодаря чему возможно совершать поездки по всей стране.
Хотя комендантский час не будет отменен во Франции в новогоднюю ночь, он не будет действовать в рождественскую ночь, с вечера 24 декабря.
Кастекс вновь рекомендовал жителям страны максимально ограничить число участников праздничных застолий, которые не должны превышать 6 человек. Он также посоветовал ограничить контакты с другими людьми в предшествующие праздникам пять дней.
«Новогодние праздники связаны сейчас с очень высокими рисками заражения», — цитирует премьера ТАСС. Он также напомнил о резком усилении темпов эпидемии в США после празднования Дня благодарения. К факторам риска во Франции Кастекс отнес низкие зимние температуры.
Кроме того, глава кабмина заявил, что власти Франции решили отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров. Они откроются не раньше 7 января.
Как писал ранее ridus.ru, французские власти пошли на смягчение с 28 ноября ограничительных мер против распространения коронавируса на фоне улучшения ситуации в стране. Было объявлено, что полностью карантин может быть снят с 15 декабря. Президент Эммануэль Макрон заявил о том, что пик «второй волны эпидемии» остался позади.
Напомним, карантинные меры во Франции вновь ввели с 30 октября после резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
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