ГМО-помидоры помогут в лечении опасного заболевания

Международная команда ученых генетически модифицировала помидор для производства L-DOPA, лекарства, используемого для лечения болезни Паркинсона. Исследователи предполагают, что этот необычный способ может удешевить производство лекарства от этого заболевания.

Ученые в течение нескольких лет разрабатывали способ превращения обычных помидоров и «фабрики» по производству лекарств. Дело в том, что помидоры довольно-таки неприхотливы в выращивании, а с помощью генной инженерии их можно легко модифицировать для производства L-DOPA.



Идея состоит в том, что можно выращивать помидоры даже в небольших лабораториях. Для этого не нужны фармацевтические заводы. Увеличивать масштабы без существенных затрат — не этого ли хотят все производители лекарств, — пишут исследователи.

Согласно расчетам ученых, 150 мг L-DOPA можно получить примерно из 1 кг томатов. Предполагается, что эта естественная форма молекулы может помочь уменьшить побочные эффекты, наблюдаемые у некоторых пациентов с болезнью Паркинсона, которые отрицательно реагируют на химически синтезированный L-DOPA.

Конечно, еще очень рано для такого рода исследований, но в будущем обработка сельскохозяйственных культур для производства всевозможных полезных молекул, может предоставить развивающимся странам доступ к фармацевтическим технологиям.

Кроме того, при таком подходе мы увеличиваем срок хранения препарата и повышаем уровень аминокислот. Это еще одна демонстрация того, что помидор — отличный вариант для синтетической биологии, — заключили ученые.