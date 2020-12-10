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Названы те, кому не подойдет вакцина Pfizer

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявили, что вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech может быть противопоказана людям с аллергией.

Эта информация появилась вскоре после начала массовой вакцинации от коронавируса в Великобритании.

Монсеф Слауи, главный советник программы США по разработке вакцины и лечения COVID, сказал, что нашел минимум одно противопоказание к прививке от коронавируса новым препаратом.

Изучая данные исследования, я обнаружил, что пациенты с тяжелой аллергической реакцией в анамнезе были исключены из клинических испытаний. Я предполагаю, что на днях FDA объявит новые требования к проведению вакцинации. Скорее всего, люди с тяжелыми симптомами аллергии будут временно отстранены от вакцинации, считает иммунолог.

FDA, вероятно, также попросит разработчиков пристально следить за тем, не разовьется ли у вакцинированных временная и не очень серьезная форма паралича лицевого нерва, называемая параличом Белла.

Во время третьей фазы испытания вакцины Pfizer и BioNTech у четырех из 18 000 вакцинированных человек наблюдался этот симптом.

В целом Слауи доволен тем, как проходили испытания. Он подтвердил, что сильный иммунитет у добровольцев развивался уже после введения первой дозы вакцины, хотя исследователи по-прежнему рекомендуют две инъекции с интервалом в 21 день.

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