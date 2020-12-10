Врачи рассказали, можно ли отказаться от маски после вакцинации

С началом массовой вакцинации многие задумались, нужно ли надевать маску в общественных местах после того, как сделаешь прививку.

Международная команда врачей уверена, что маски и санитарное дистанцирование будут по-прежнему рекомендованы в течение некоторого времени после вакцинации.

Во-первых, почти все вакцины против коронавируса предполагают введение двух инъекций. Например, вторая доза вакцины Pfizer вводится через три недели после первой, а Moderna — через четыре недели. Важно понимать, что эффект от прививок обычно не мгновенный.

Предполагается, что люди получат определенный уровень защиты в течение нескольких недель после первого укола. Но появление полного иммунитета произойдет не раньше чем через пару недель после второго укола.

Также пока неизвестно, защищают ли вакцины Pfizer, Moderna и другие от инфекции полностью. То есть существует вероятность, что даже после прививки люди по-прежнему будут заражаться и передавать вирус, хотя наверняка гораздо менее интенсивно.

На вакцинацию хотя бы 80% населения уйдет не один год, уверены специалисты. Монсеф Слауи, глава отдела разработки вакцины в США, основываясь на эффективности вакцин Pfizer и Moderna, подсчитал, что страна может достичь коллективного иммунитета уже в мае.

Но это при условии, что люди пойдут на вакцинацию, а препараты покажут заявленную эффективность. По мнению врачей, ходить в масках нам придется еще долго.