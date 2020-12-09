Эксперт рассказал о важности Дня Героев Отечества для россиян

Герой Российской Федерации, депутат Госдумы РФ Андрей Красов рассказал в интервью ridus.ru о важности Дня Героев Отечества для современных россиян.

«В истории России было немало войн и много побед, которые приносили люди, которые не боялись защищать государства с оружием в руках. Очень важно, чтобы мы знали о героях прошлого и настоящего. Если обратиться к статистике, то более более пятидесяти процентов званий Героев РФ были присуждены посмертно. Люди пожертвовали своей жизнью, чтобы их соотечественники жили в мире, спокойно учились, работали рожали и воспитывали детей. Необходимо помнить об этих Героях и воспитывать на их примерах подрастающее поколение, чтобы молодые люди росли настоящими патриотами своего Отечества», — заявил Красов.

Возможно, многим нынешним молодым людям никогда не придется отстаивать интересы Отечества с оружием в руках, но главное, чтобы они действительно любили наш народ. Воспитать эту любовь можно только на ярких примерах проявления истинного героизма, которых у нас достаточно, — подытожил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что летопись российской славы никогда не будет прервана, поскольку «патриотизм, отвага и готовность, невзирая на личные риски, взять в трудную минуту ответственность на себя — в крови народа России».

«Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляют свой яркий след в истории, в человеческой памяти, вновь и вновь подтверждают, что стойкость, воля, искренняя любовь к Отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград, нет ничего невозможного», — сказал Путин.

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Госдумой в январе 2007 года, когда депутаты нижней палаты приняли соответствующий законопроект. В пояснительной записке к документу указано следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».

В Российской империи 9 декабря (26 ноября по старому стилю) отмечался День георгиевских кавалеров. Именно в этот день императрица Екатерина II учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, ставший высшей военной наградой империи.