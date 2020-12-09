Во время карантина участились случаи детской депрессии

В Великобритании участились случаи депрессии среди детей и младших школьников. Больше всего обращений поступало в первую волну пандемии, но и сейчас количество жалоб заставляет местных психологов бить тревогу.

Эксперты предполагают, что самоизоляция и закрытие школ в Великобритании в начале этого года серьезно повлияли на психическое здоровье детей.

Во время весеннего карантина 168 родителей приняли участие в опросе, в котором рассказали о психологическом состоянии своих детей. Эти показатели потом сравнили с данными, собранными примерно 18 месяцев назад.

Ученые не обнаружили значительных изменений в уровнях тревожности или эмоционального благополучия во время изоляции. Но наблюдалось значительное увеличение депрессивных симптомов. Специалисты пояснили, что в среднем существует вероятность около 70%, что депрессивные симптомы у детей во время изоляции участятся.

Негативные эмоции, вызванные стрессом и раздражительностью, провоцируют целую цепочку проблем. На фоне пандемии появилось много раздражающих факторов, которые формируют тревожные реакции. У каждого взрослого или ребенка это свои факторы. Не стоит забывать, что постоянное пребывание со всеми членами семьи тоже повышает нашу тревожность, так как нарушается привычный режим жизни. Безусловно, пандемия негативно отразилась за психологическом здоровье. Настроение и состояние родителей, которые, несомненно, переживают за здоровье и финансовое благополучие, тоже сказывается на детях, — рассказал ridus.ru психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Чаще всего дети жалуются на плохое настроение, чувство печали и пустоты, а также снижение удовольствия от занятий. Ученые считают, что меры изоляции, вероятно, усугубят симптомы детской депрессии.

Хотя дети редко болеют COVID-19, на них значительно повлияли меры, принятые для снижения интенсивности передачи вируса. Большинство психологов и терапевтов приветствуют инициативу по открытию школ, а также детских спортивных центров и кружков.