ОАЭ объявили результаты тестирования китайской вакцины Sinopharm

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поделились результатами испытаний китайской вакцины от коронавируса компании Sinopharm.

По словам арабских ученых, вакцина эффективна на 86%.

Сообщения о готовности той или иной вакцины будут сейчас часто поступать. Все начали примерно в одно и тоже время. Я уже говорил, что вся эта гонка вызывает у меня большие сомнения. Фармкомпании объединили первую и вторую фазы клинических испытаний, а третья фаза теперь называется массовой вакцинацией. Я считаю, что такие вещи смешивать и ускорять нельзя, — пояснил ridus.ru вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Напомним, что в ОАЭ испытания вакцины начались в сентябре. Добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Министерство здравоохранения ОАЭ сегодня, 9 декабря, объявило о первых промежуточных результатах испытаний.

По результатам испытаний фазы III мы не выявили никаких серьезных проблем. Вакцина компании Sinopharm эффективна на 86%, — говорится в заявлении.

Однако ученые не уточнили, какие именно результаты учитывали в этом исследовании — те, что проводились только в ОАЭ или те, что сразу в нескольких странах. В заявлении также говорилось об «официальной регистрации», но не уточнялось, что это означает.

Позже выяснилось, что вакцина Sinopharm была одобрена для использования в экстренных случаях в нескольких государствах, однако компания все еще проводит клинические испытания третьей фазы в десяти странах.

Например, массовая вакцинация китайским препаратом начнется в Марокко. В стране планируют привить более 80% взрослого населения.



Напомним, что препарат от компании Sinopharm — это инактивированная вакцина, которая вводится двумя инъекциями. «Если сделать одну инъекцию, то вероятность защиты составляет примерно 97%. Получение второй дозы через 28 дней увеличивает эффективность вакцины еще на 3%», — сообщали ранее в компании.