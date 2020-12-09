Как тасманийские дьяволы научились жить с опасным видом рака

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, почему численность тасманийских дьяволов снижается. Напомним, что тасманийский дьявол — млекопитающее семейства хищных сумчатых.

Эти животные часто страдают от инфекционного рака, известного как лицевая опухоль тасманийского дьявола. Опухоль характеризуется высокой агрессивностью и стопроцентной смертностью заражённых животных в течение 12—18 месяцев.

Как правило, опухоль передается через укусы. Тасманийские дьяволы достаточно агрессивны, и во время борьбы за добычу могут ранить друг друга. По мнению ученых, именно это привело к широкому распространению опухоли.

За последние 20 лет болезнь уничтожила более 80 процентов популяции. Ученые отмечают, что у заболевшего животного часто смещаются зубы из-за новообразования на морде.

Больные животные изолируются от своей стаи, чтобы сберечь энергию и восстановить силы. Мы решили выяснить, как такое поведение повлияет на скорость распространения рака. Для этого специалисты прикрепили ошейники для слежения к 22 диким тасманским дьяволам, а затем выпустили их в их естественную среду обитания, — пишут исследователи.

В ошейники были встроены специальные датчики, показывающие на каком расстоянии тасманийские дьяволы находятся от других животных. Также перед надеванием ошейника ветеринары обследовали животное на наличие опухоли.



Каждый месяц команда ученых проверяла здоровье животных, чтобы отследить изменения.



У трех из 22 наблюдаемых тасманийских дьяволов были симптомы болезни в начале исследования. Через шесть месяцев почти половина животных была инфицирована.

Команда обнаружила, что по мере роста опухолей зараженные тасманские дьяволы с меньшей вероятностью контактировали с другими. Животные с очень большими поражениями не виделись и не кусали других тасманийских дьяволов. Это снижало вероятность передачи болезни.