В ОП РФ запускают программу обучения независимых наблюдателей

В январе 2021 года Общественная палата РФ начнет обучение независимых наблюдателей, которые примут участие в региональных выборах, а также в думской избирательной кампании. Об этом сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев во время круглого стола «Старт программы массового обучения наблюдателей 2021».

«Сейчас координационный совет запускает масштабную программу по обучению независимых наблюдателей. Речь идет более чем о сотне тысяч человек. Учитывая запросы политических партий, возможно, это количество будет незначительно больше этой цифры. В январе пройдут первые семинары с представителями субъектов России, которые в дальнейшем станут обучать наблюдателей в регионах. Программа носит открытый характер, поэтому мы приглашаем все общественные организации и политические партии принять участие в подготовке независимых наблюдателей для выборов всех уровней», — отметил Григорьев.

По его словам, на данном этапе общественникам пора «переходить от акцента на количество к акценту на качество».

К сожалению, не все из более чем двух тысяч общественных организаций, которые вместе с нами осуществляют контроль за выборами, могут обеспечить подготовку независимых наблюдателей на высоком уровне. Этот уровень год за годом возрастает, сейчас новые требования, новая специфика, — пояснил Максим Григорьев.

Инициативу Общественной палаты уже поддержали партии «Родина», «Единая России» и «Партия пенсионеров».

«Очень важно, чтобы выборы были прозрачными и всеми признанными. Для этой задачи просто выставить наблюдателей мало. Нужно готовить наблюдателей, которые разбирались бы в электоральных процессах и могли бы отстаивать их прозрачность», — отметил председатель партии «Родина» Александр Журавлев.

Ответственный секретарь комиссии по этике партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко добавил, что «люди, которые наблюдают за выборами, должны четко знать, как устроена система избирательных комиссий, что можно, а что нельзя».

Общественный контроль, безусловно, имеет колоссальное значение на выборах в Госдуму в 2021 году, поскольку у общества есть запрос на честность. Ни у кого не должно быть сомнений в честности результатов. Роль наблюдателей заключается, на мой взгляд, в обеспечении этой честности. Партия «Единая Россия» направит своих наблюдателей на все избирательные участки. Они будут отслеживать ход голосования и подведение итогов, — заявил Ревенко.

«Работа Общественной палаты по подготовке наблюдателей очень важна для малых партий, потому что у них порой не хватает ресурсов для подготовки собственных наблюдателей. „Партия пенсионеров“ крайне заинтересована, чтобы наблюдатели были хорошо подготовлены. Естественно, мы примем участие в подготовительном процессе, инициированном Общественной палатой. Мы направим своих наблюдателей на эту учебу», — высказался председатель «Партии пенсионеров» Владимир Бураков.



В 2021 году наблюдателям придется осуществлять контроль не только за ходом волеизъявления граждан, но еще и за эпидемической безопасностью на участках для голосования, указал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

«Кроме того, особое внимание нужно уделить сохранности бюллетеней, поскольку именно на этой теме спекулируют представители оппозиции. Они утверждают, что при многодневном голосовании якобы возможны фальсификации и нарушения. Однако голосование по конституционным поправкам показало, что при грамотной организации электорального процесса никаких проблем с сохранностью бюллетеней не возникает. Бюллетени опечатываются в сейф-пакетах и хранятся при надзоре правоохранительных органов», — сказал Брод.