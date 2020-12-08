Как безопасно ездить на такси во время пандемии
- 08 декабря 2020, 12:06
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда американских ученых рассказала, как снизить риски заражения коронавирусом во время поездки в машине, например, в такси.
ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют носить маски во время поездки в такси. Мы решили проверить, насколько эффективны эти и другие меры предосторожности, — пишут авторы работы.
Первое, что советуют специалисты, это поездка с открытыми окнами. Так в машине будет создаваться правильная циркуляция воздуха, которая поможет вирусным частицам надолго не задерживаться в воздухе.
Также ученые рекомендуют пассажирам садиться на заднее сиденье с противоположной стороны от водителя. При этом не стоит забывать о масках.
Особенно в холодную или дождливую погоду, когда опускать окна в машине может быть нецелесообразно по целому ряду причин, говорят специалисты. Но если погода благоприятна, то опущенные окна создают два различных воздушных потока в автомобиле, согласно экспериментам, проведенным командой.
Два воздушных потока разделяются в середине транспортного средства и перемещают воздух из задней части в переднюю часть автомобиля. Компьютерное моделирование показало, что такая конфигурация воздушного потока была наиболее эффективной для уменьшения передачи имитируемых инфекционных капель между двумя пассажирами в такой опасной замкнутой среде.
Исследователи также протестировали сценарии с разным количеством открытых окон. Ехать в машине с закрытыми окнами — самый опасный вариант, так как одного лишь кондиционера или системы климат-контроля недостаточно, чтобы очистить воздух.
Если постоянно держать открытые окна невозможно, то ученые предлагают периодически проветривать машину по ходу движения. Свежий поток воздуха снизит вероятность заражения.
В сценариях с инфицированным водителем или инфицированным пассажиром закрытие только одного окна, ближайшего к незараженному человеку, обеспечивало наибольшую защиту, уступая только тому варианту, когда все четыре окна были открыты.
Стоит отметить, что моделирование не учитывало, как поток воздуха и как долго вирусные частицы могут задерживаться при сильном боковом ветре или других очень ветреных условиях. Тем не менее, эти правила могут полезны для тех, кто часто пользуется услугами такси.
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