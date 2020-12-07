С жителя Пскова требуют 427 000 рублей за забытый на штрафстоянке Mercedes

Забывчивость жителя Пскова может обойтись ему в 427 тысяч рублей.

Именно такая сумма набежала за хранение его автомобиля Mercedes на штрафстоянке в течение двух с лишним лет.

Еще летом 2018 года сотрудники ГИБДД остановили элитную иномарку и выяснили, что машиной управлял водитель без прав. В результате был составили протокол, а Mercedes отправили на штрафстоянку.

Как рассказали «Российской газете» в пресс-службе Псковского городского суда, за автомобилем так никто и не приехал, а осенью 2019 года администрация штрафстоянки подала в суд на владельца иномарки и потребовала от него 72 тысяч рублей за хранение машины.

Хотя исковое заявление было отправлено по домашнему адресу автовладельца, в суд он не явился. Поэтому решение было вынесено заочно.

Поскольку хозяин иномарки так и не дал о себе знать, штрафы и пени накручивались с космической скоростью, составив в итоге на сегодняшний день 427 тысяч рублей. Именно на такую сумму был подан очередной иск.

Словно почуяв неладное, владелец Mercedes неожиданно объявился и сообщил, что не знал о судьбе своей машины, так как работал в Петербурге. По его словам, по адресу прописки он не появлялся и документов из суда не видел.

Молодому человеку все-таки удалось оспорить заочное решение Псковского городского суда, в результате чего дело будет направлено на новое рассмотрение. Он рассчитывает, что ему удастся снизить сумму, набежавшую за это время, пишет издание.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинска оставила сына в машине, которую в итоге отбуксировали на штрафстоянку вместе с ребенком.