«Заставьте всех работать»: Лукашенко поручил трудоустроить «тунеядцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал правительству поручение немедленно заняться трудоустройством безработных.

Он призвал местные органы власти поставить на учет «всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать».

По мнению главы государства, это необходимо для того, чтобы они «не шатались» по улицам.

Белорусский лидер заявил, что «сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это — будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление».

На совещании по вопросам экономики Лукашенко отметил, что государство тратит огромные деньги на раскрытие этих преступлений, а потом некоторых еще содержит «в местах не столь отдаленных».

«Еще раз повторяю: заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что политический кризис в его стране был организован странами Запада, которые рассчитывают минимизировать российское влияние в регионе. При этом он сослался на сводки, которые получает от КГБ.

Он также объявил, что не будет президентом при новой Конституции, текст которой пока еще разрабатывается. По его словам, представители оппозиции выступают против предлагаемых им конституционных изменений об ослаблении полномочий главы государства, потому что рассчитывают, придя к власти, получить «сильного президента».

Напомним, в Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа, несмотря на активные действия силовиков, проходят массовые акции протеста. Победу на выборах, по данным ЦИК Белоруссии, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла представительница оппозиции Светлана Тихановская, однако она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции, главная цель которого заключается в организации процесса передачи власти в стране.