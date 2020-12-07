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Китайское превосходство: чем отличился новый квантовый суперкомпьютер

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© University of Science and Technology of China

© University of Science and Technology of China

Китайские ученые заявили, что им удалось достигнуть квантового превосходства. Инженеры создали самый мощный квантовый компьютер, который может выполнять самые сложные вычисления за рекордно короткое время.

Устройство под названием «Цзючжан» может проводить сложные расчеты за 200 секунд. Обычному компьютеру понадобилось бы более 2,5 миллиарда лет, чтобы произвести эти вычисления.

Сообщается, что китайский компьютер «Цзючжан» в ходе испытаний смог зарегистрировать 76 фотонов посредством гауссовской выборки бозонов — стандартным алгоритмом моделирования.

Этот алгоритм вычисляет выходной сигнал сложной оптической схемы. По сути, фотоны отправляются в систему через множество входов, и, оказавшись внутри, они расщепляются светоделителями и отражаются зеркалами.

Отбор проб бозона учитывает все эти переменные и вычисляет возможный результат этого лабиринта. Для обычного компьютера это невероятно сложная задача. Для квантового компьютера — простой расчет.

Во время тестов суперкомпьютер «Цзючжан» работал с 50 фотонами, 100 входами, 100 выходами, 300 светоделителями и 75 зеркалами. Компьютеру удалось рассчитать образец распределения за пару секунд. Даже быстрее, чем готовится чашка кофе, отмечают китайские эксперты.

Ученые поясняют, что появление суперкомпьютеров никогда не заменит обычную технику. Сейчас для квантовых компьютеров еще нет специальных задач. Их тестируют для понимания потенциальной мощности.

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