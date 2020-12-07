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Sinovac Biotech получила финансирование на выпуск вакцины

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech получила дополнительное финансирование в размере полумиллиарда долларов. Эти средства пойдут на производство вакцины от COVID-19, которая будет доступна не только китайцам, но и всему миру.

Согласно официальным данным, все новые вспышки коронавируса в Китае заблокированы. В Пекине зафиксирован 281 заболевший. Все они проходят лечение.

Медицинская исследовательская компания Sino Biopharmaceutical Limited заявила в понедельник, 7 декабря, что инвестирует 515 миллионов долларов в разработку и производство CoronaVac — одной из передовых вакцин-кандидатов Sinovac.

Это одна из самых перспективных вакцин компании. Дополнительное финансирование поможет до конца года выпустить 600 миллионов доз этого препарата.

CoronaVac — это инактивированная вакцина. В ней используется неинфекционная версия коронавируса, которая сможет вызвать иммунный ответ.

Предварительные эксперименты на макаках показали, что вакцина помогает вырабатывать антитела, которые нейтрализуют десять штаммов SARS-CoV-2. А испытания третьей фазы предварительно показали, что у добровольцев, получивших вакцину, антитела вырабатывались без серьезных побочных реакций.

Помимо Китая, вакцина тестируется в Бразилии. Кроме того, ее испытывают на себе добровольцы разных возрастов, государственные служащие и иностранные студенты.

Также вакцину получили все сотрудники и руководство компании Sinovac Biotech.

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