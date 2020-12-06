В Петербурге ввели новые правила проведения концертов

На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Петербурга изменили порядок согласования концертов.

Теперь организаторы таких мероприятий обязаны не только согласовывать их с городским комитетом по культуре, но и уведомлять власти о количестве зрителей и их возрасте с учетом ограничений по коронавирусу.

Кроме того, с 4 декабря в театрах, кинотеатрах и концертных залах должно заполняться не более 25% от общего количества зрительских мест.

Проведение культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 зрителей необходимо согласовывать с городским комитетом по культуре, при этом публика до 16 лет на них не допускается, сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Отныне именно комитет по культуре будет определять максимальное количество зрителей, «исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих … безопасность проведения соответствующего мероприятия».

Организаторов концертов также обязали предоставлять план по устранению нарушений санитарных норм, которые могут возникнуть при проведении мероприятия.

Как писал ранее ridus.ru, в пятницу, 4 декабря, Невский районный суд оштрафовал на 480 тысяч рублей ОАО «Дворец Спорта» (Ледовый дворец) из-за концерта Басты (Василия Вакуленко), где были выявлены нарушения санитарных норм.

Напомним, 1 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на заседании правительства РФ, что Ледовый дворец в Санкт-Петербурге временно закрыт после того, как в минувшие выходные там состоялись два концерта Басты при большом скоплении людей. Зрители сидели в зале без масок, создавали толпы, вставали с мест, нарушали санитарную дистанцию и другие нормы безопасности при пандемии COVID-19.



В свою очередь Баста опубликовал видеообращение, в котором пояснил, что все документы были согласованы, а концерты прошли с учетом всех правил безопасности.



Вскоре после скандального концерта администрация Санкт-Петербурга ввела новый пакет коронавирусных ограничений, закрыв на праздники все музеи, театры, выставки, концертные залы, клубы, а до 3 января — кафе и рестораны. Сергей Шнуров не преминул обвинить в этом Басту: «Спел, сплясал? Теперь закрыли Питер».

