Армянские оппозиционеры выдвинули ультиматум Пашиняну

На акции протеста у здания мэрии Еревана митингующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Они потребовали от него покинуть свой пост до 12:00 (11:00 мск) вторника, 8 декабря.

«Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения», — предупредил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Если он не уйдет до вторника, мы сами его отстраним», — цитирует Сагателяна «РИА Новости».

Как отмечает агентство, в субботу в центре Еревана собрались десятки тысяч протестующих. Они требовали отставки Пашиняна.

После митинга демонстранты направились к его правительственному особняку.

© Луси Саргсян/Photolure/ТАСС

Ранее бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян сообщил, что 17 оппозиционных партий предложили на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. Ванецян отметил, что в случае своего избрания на этот пост Манукян пообещал провести внеочередные парламентские выборы, в которых он участвовать не будет.

Как сообщал ridus.ru, 18 ноября действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новую политическую программу из 15 пунктов. Ее цель — вывести страну из кризиса, в котором она оказалась после поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Напомним, в Ереване не утихают массовые протесты с требованием немедленной отставки Пашиняна. Это происходит с 10 ноября — со дня, когда стало известно о заключении соглашения с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого азербайджанская сторона вернула себе контроль над ключевыми районами этого спорного региона.

Еще в ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване также была разграблена.