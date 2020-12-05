Армянские оппозиционеры выдвинули ультиматум Пашиняну
- 05 декабря 2020, 18:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На акции протеста у здания мэрии Еревана митингующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
Они потребовали от него покинуть свой пост до 12:00 (11:00 мск) вторника, 8 декабря.
«Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения», — предупредил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
«Если он не уйдет до вторника, мы сами его отстраним», — цитирует Сагателяна «РИА Новости».
Как отмечает агентство, в субботу в центре Еревана собрались десятки тысяч протестующих. Они требовали отставки Пашиняна.
После митинга демонстранты направились к его правительственному особняку.
Ранее бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян сообщил, что 17 оппозиционных партий предложили на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. Ванецян отметил, что в случае своего избрания на этот пост Манукян пообещал провести внеочередные парламентские выборы, в которых он участвовать не будет.
Как сообщал ridus.ru, 18 ноября действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новую политическую программу из 15 пунктов. Ее цель — вывести страну из кризиса, в котором она оказалась после поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.
Напомним, в Ереване не утихают массовые протесты с требованием немедленной отставки Пашиняна. Это происходит с 10 ноября — со дня, когда стало известно о заключении соглашения с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого азербайджанская сторона вернула себе контроль над ключевыми районами этого спорного региона.
Еще в ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване также была разграблена.
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