Владимир Путин исполнит мечты двух участников акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин намерен в третий раз принять участие в ежегодной акции «Елка желаний». На этот раз он исполнит мечты 10-летнего Александра Колесникова из Тулы и 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска. Обо мальчика имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Александр мечтает обнять настоящую панду, а Дмитрий — посетить Красную площадь, покататься на коньках и побывать в рабочем кабинете президента в Кремле.

Александр Колесников увлекается программированием, а также любит животными. Дмитрий Ащепков занимается рисованием и дзюдо.



«Предпримем максимальные усилия для того, чтобы их желания были исполнены», — отметил Владимир Путин.



В прошлые годы президент исполнил желания шестерых детей.