Путин пообещал поддержать запуск акции «Новый год в каждый дом»

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать запуск добровольческой акции «Новый год в каждый дом».

Смысл этой акции заключается в том, чтобы поздравить как можно больше детей с праздником. Речь идет о детях, которые имеют проблемы со здоровьем, и детях, которые не смогут попасть на праздник из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией, — сказал Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

Поддержать акцию «Новый год в каждый дом» главе государства предложил один из участников встречи и автор идеи Владимир Смирнов. Президент похвалил Смирнова за его деятельность, назвав мужчину «по-настоящему счастливым и духовно богатым человеком».



«Стремление помочь другому человеку оно всех нас самих обогащает, насыщает нашу жизнь истинным смыслом и содержанием, делает ее полноценной и приносит удовлетворение. Когда люди получают искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди, живущие полноценной жизнью», — подчеркнул Путин.