Найден способ контролировать нестабильный уровень сахара в крови

В новом исследовании европейская команда ученых показала разработку молекулы инсулина, способной чувствовать уровень сахара в крови и самостоятельно регулировать свою активность в ответ на потребности пациента.

Экспериментальная молекула была протестирована только на животных, но исследователи надеются, что дальнейшее развитие предложит диабетикам более безопасную и легкую инсулинотерапию.

Для большинства диабетиков поддержание нормального уровня сахара в крови крайне важно. Инъекции инсулина могут помочь снизить высокий уровень сахара в крови, но слишком много инсулина или дозировка в неправильное время могут быть опасны, приводя к ухудшению самочувствия и даже инсулиновой коме.

Самое сложное при диабете заключается в том, что инсулин всегда действует одинаково. Он снижает уровень сахара в крови, хотя пациенту это может и не понадобиться. Для этого нужно постоянно измерять этот уровень, а это не всегда удобно, — пишут исследователи.

Авторы исследования решили разработать безопасную форму инсулина после того, как их коллега с диабетом 1-го типа скончался после того, как его жена по ошибке дала ему инсулин в неподходящее время.

Мужчине стало плохо, и, решив, что это результат повышенного уровня сахара в крови, ему ввели инсулин. Но, к сожалению, доза инсулина в конечном итоге привела к смерти мужчины.

Именно поэтому ученые решили создать инсулин, который может саморегулироваться в зависимости от уровня сахара в крови пациента. Это имеет огромный потенциал для значительного улучшения жизни людей с диабетом 1 типа.

В ходе эксперимента ученые протестировали молекулу на крысах. Инсулин эффективно реагировал на колебания уровня глюкозы в крови крыс. Исследование все еще находится на предварительных стадиях, и пока не было доказано, что оно безопасно или эффективно для человека.

Следующий шаг — разработать молекулу так, чтобы она работала быстрее и точнее. И, наконец, испытать его на людях.

