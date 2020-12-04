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В ООН спрогнозировали гуманитарную катастрофу в 2021 году

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© Twitter

© Twitter

Тяжелейший за последние 75 лет гуманитарный кризис угрожает всему миру в 2021 году, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По его словам, это произойдет, если государства не предоставят необходимого финансирования.

Бизли отметил, что число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло за последние четыре года с 80 миллионов до 135 миллионов. Основной причиной этого он назвал вооруженные конфликты.

«Но из-за COVID-19 число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 миллионов до 270 миллионов», — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с коронавирусом.

Директор ВПП подчеркнул, что «2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе».

Он также предположил, что поскольку ООН уже потратила 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и, скорее всего, не будет в 2021 году. По его словам, происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое.

Если же все-таки удастся собрать необходимые средства, то появится возможность предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию, подытожил Бизли.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что пандемия коронавируса привела к резкому росту числа людей, нуждающихся в гуманитарной помощи.

По оценке Лоукока, в 2021 году такая помощь потребуется 235 млн человек, сталкивающихся с голодом, вооруженными конфликтами, климатическими катастрофами и пандемией COVID-19. Это на 40% больше людей, чем в этом году.

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