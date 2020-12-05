Российское кино по предустановке: какие ждать меры поддержки от государства

Роскомнадзор сформировал перечень российских аудиовизуальных онлайн-сервисов, которые могут быть предустановлены на телевизоры с функцией Smart-ТВ и девайсы, продающиеся на территории РФ.

В 2021 году вступит в силу принятый Госдумой закон о поддержке российских разработчиков. Документ обязывает продавцов техники предварительно устанавливать наши отечественные приложения на гаджеты и прочие устройства.

В реестр аудиовизуальных сервисов, которые смогут претендовать на предустановку, включены в том числе и российские онлайн-кинотеатры. Речь идет о таких платформах, как Ivi, Megogo, More. tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ плюс», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн». Как рассказали в пресс-службе Роскомнадзора, данные площадки имеют посещаемость более 100 тысяч пользователей в сутки и пользуются популярностью среди русскоязычной аудитории.

В 2019 году российский рынок аудиовизуальных сервисов вырос на 45%. Росту популярности отечественных видеосервисов во многом способствует тот факт, что они на порядок дешевле своих зарубежных конкурентов. Так, средняя стоимость подписки на аудиовизуальные платформы в России составляет всего 265 рублей.

Однако российские сервисы, несмотря на растущую популярность, все же нуждаются в поддержке государства. Дело в том, что практически вся техника, которая востребованная на российском рынке, изготавливается за рубежом, и производители, как правило, отдают предпочтение приложениям зарубежных IT-компаний. Таким образом, если не принимать никаких мер на законодательном уровне, отечественные сервисы могут быть со временем вытеснены с российского рынка.

Все ведущие онлайн-кинотеатры всегда стремились попасть на экраны загрузки Smart-ТВ и мобильных устройств. То есть они договаривались непосредственно с производителями техники и на коммерческих основаниях входили в различные промо-блоки и так далее. Например, вы включаете Smart ТВ, и там промо-блоки рекомендуют установить то или иное приложение, посмотреть тот или иной фильм, — отметил в интервью ridus.ru генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«По сути, если говорить только о Smart ТВ, большинство сервисов задачу приближения к своим потенциальным подписчикам выполнили. Но в сфере мобильных устройств, к сожалению, все не так замечательно. Производителей мобильных устройств очень много, и в этой области доминируют две основные операционные системы — iOS и Android. С корпорациями, владеющими этими операционными системами, договариваться несколько сложнее. Я думаю, что в сфере мобильных устройств новый закон окажется как никогда кстати. Предустановка сразу целого ряда российских легальных видеосервисов будет, на мой взгляд, способствовать росту потребления контента, размещаемого на данных площадках. А значит, закон укрепит позиции российских IT-компаний и обеспечит честную конкуренции на отечественном рынке», — заключил эксперт.

Ранее генеральный директор IT-компании «ПП «Спутник» Максим Хромов заявил в беседе с ridus.ru, что российским IT-компаниям тяжело быть конкурентноспособными, когда вокруг «изобилие зарубежных цифровых продуктов». Тем более, если эти продукты «уже установлены на устройства, которые продаются в России».

«Потребители, покупая смартфон или компьютер, сразу начинают пользоваться этими приложениями. Потому что это быстро и удобно: людям не нужно дополнительно ничего устанавливать. В результате отечественное программное обеспечение зачастую остается просто незамеченным, хотя по качеству оно нисколько не уступает иностранному. Я надеюсь, что вступление в силу закона о поддержке отечественного ПО сможет эту ситуацию исправить и поспособствовать продвижению отечественных IT-продуктов», — подчеркнул Хромов.

