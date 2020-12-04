Курение и COVID: как именно вредная привычка провоцирует пневмонию
- 04 декабря 2020, 16:42
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В новом исследовании международная команда ученых решила разобраться, почему курение ухудшает прогнозы при коронавирусе. Специалисты проанализировали прошлые эпидемии и выяснили, как курильщики справляются с тяжелыми респираторными заболеваниями.
Известно, что курение повреждает местную защиту легких, увеличивая выработку слизи и воспаление. И именно поэтому люди, которые курят, более склонны к серьезным респираторным инфекциям и заболеваниям, таким как грипп и пневмония.
Во время предыдущих вспышек коронавируса, особенно вспышки SARS, ученые выяснили, что курильщики были более восприимчивы к инфекции и склонны к тяжелому течению заболевания.
Местную защиту легких могут разрушить не только обычные сигареты, но и вейп, особенно популярный у молодежи. Если вы молоды, у вас нет хронических заболеваний, но вы курите, то риски развития пневмонии возрастают, — пишут авторы исследования.
Также курильщики и любители вейпов нередко собираются тесными группами в кальянных или местах для курения. Выпуская дым, заболевший может распространять мелкие аэрозольные капли. Это увеличивает риск подхватить вирус, считают ученые.
Авторы работы отмечают, что курение — это привычка, поэтому многие действия человек совершает машинально. Например, берет сигарету грязными руками.
Пандемия COVID-19 — это возможность для курильщиков осознать серьезные риски для здоровья, связанные с зависимостью, и наконец-то бросить курить. Лучший способ сделать это — поговорить с лечащим врачом, составить план и придерживаться его, используя многие доступные ресурсы, — считают ученые.
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