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Курение и COVID: как именно вредная привычка провоцирует пневмонию

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

В новом исследовании международная команда ученых решила разобраться, почему курение ухудшает прогнозы при коронавирусе. Специалисты проанализировали прошлые эпидемии и выяснили, как курильщики справляются с тяжелыми респираторными заболеваниями.

Известно, что курение повреждает местную защиту легких, увеличивая выработку слизи и воспаление. И именно поэтому люди, которые курят, более склонны к серьезным респираторным инфекциям и заболеваниям, таким как грипп и пневмония.

Во время предыдущих вспышек коронавируса, особенно вспышки SARS, ученые выяснили, что курильщики были более восприимчивы к инфекции и склонны к тяжелому течению заболевания.

Местную защиту легких могут разрушить не только обычные сигареты, но и вейп, особенно популярный у молодежи. Если вы молоды, у вас нет хронических заболеваний, но вы курите, то риски развития пневмонии возрастают, пишут авторы исследования.

Также курильщики и любители вейпов нередко собираются тесными группами в кальянных или местах для курения. Выпуская дым, заболевший может распространять мелкие аэрозольные капли. Это увеличивает риск подхватить вирус, считают ученые.

Авторы работы отмечают, что курение — это привычка, поэтому многие действия человек совершает машинально. Например, берет сигарету грязными руками.

Пандемия COVID-19 — это возможность для курильщиков осознать серьезные риски для здоровья, связанные с зависимостью, и наконец-то бросить курить. Лучший способ сделать это — поговорить с лечащим врачом, составить план и придерживаться его, используя многие доступные ресурсы, — считают ученые.
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