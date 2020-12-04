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Тягач КАМАЗ-54901 признан лучшим грузовиком года

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Компания «КАМАЗ» стала победителем сразу в двух номинациях конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Так, победителем в номинации «Грузовик года» был признан магистральный седельный тягач КАМАЗ-54901. Кроме того, компания стала лидером в номинации «Спецприз (за успехи в освоении российского рынка)».

«Если говорить об основных номинациях, то главный критерий отбора — это вклад транспортного средства в повышение эффективности перевозок. Члены жюри выбрали самых достойных претендентов в 2020 году», — заявил председатель жюри, главный редактор журнала «Коммерческий транспорт» Александр Солнцев.

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин отметил, что победа в конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» — это признание заслуг всего коллектива предприятия.

Такие моменты внушают оптимизм и подтверждают верность курса, которым мы следуем. Опираясь на новейшие технологии, мы продолжаем работу по развитию нашего нового модельного ряда, обеспечивая российский бизнес самой современной, надёжной и комфортной автотехникой, — подчеркнул Когогин.

Конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в России» проводится уже двадцать лет подряд. Жюри состоит из авторитетных журналистов, регулярно освещающих в своих изданиях автотранспортную тематику. Их задача — выбрать лучших из лучших среди отечественных и зарубежных производителей грузовиков, автобусов, фургонов.

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Комментарии (1)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 16:21

    Таки да, двигатель либхер, коробка траксон, задний мост даймлер, передний ханде, а так все вместе если собрать то российский грузовик.

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