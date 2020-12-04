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Участники акции «Мы вместе» помогли почти 4,5 миллиона человек

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В период пандемии коронавируса волонтеры акции «Мы вместе» смогли помочь почти 4,5 миллиона человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия онлайн-марафона «Мы вместе».

За каждой помощью стоит своя трогательная история, когда своевременные действия операторов колл-центров действительно спасали кому-то жизнь. В детстве мы все мечтали немного побыть волшебниками. Волонтерство — это волшебство, доступное каждому взрослому, которое не требует много ресурсов. Добровольцы доказали, что даже в самой сложной ситуации люди объединяются. Пусть это чувство единения останется с нами! — отметил Кириенко.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта. В рамках этой акции волонтеры помогали пожилым и маломобильным гражданам, обеспечивая их продуктами питания и товарами первой необходимости. В конце сентября акция возобновилась в ряде регионов России в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

В пятницу, 4 декабря, открылся онлайн-марафон «Мы вместе». Участники мероприятия, которое продлится 32 часа, обсудят роль международного партнерства в преодолении глобальных вызовов. В рамках марафона пройдут телемосты и прямые включения из регионов России и зарубежных стран, мастер- классы, дискуссии, мотивационные выступления.

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