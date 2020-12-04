Почему сдача анализов на Covid может оказаться мыльным пузырем

Один из самых распространенных анализов 2020 года — на коронавирус. Поскольку без отрицательного анализа невозможно уехать в командировку, попасть на любое мероприятие и даже лечь в больницу, то число тестов ПЦР и анализов на антитела увеличивается с каждым днем.

Причем многие граждане сдают их просто так — чтобы подстраховаться или успокоиться. Однако так ли все просто?

В СМИ, начиная с весны, активно обсуждается большое число ложноотрицательных результатов теста ПЦР, при которых люди с характерными для коронавирусной инфекции симптомами и изменениями, которые показывало КТ, получали отрицательный результат.

Первая причина ложных результатов ПЦР — весной тест-системы еще только появились, и ряд из них был низкочувствительным. Соответственно, они не всегда могли определить, заражен ли человек, сдавший анализ. Но с этой проблемой постепенно справились. Вторая причина — неправильное взятие и хранение биоматериала для теста. Правила забора биоматериала для ПЦР подразумевают одновременное взятие мазков из ротоглотки и носоглотки. Увы, в разгар эпидемии персонал не всегда строго выполнял рекомендации по взятию мазков, — пояснил ridus.ru Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн- лаборатории Lab4U.

Наконец, хотя ПЦР позволяет выявить генетический материал коронавируса на ранней стадии, через какое-то время тест дает отрицательный результат. Так происходит потому, что вирус, запустив воспалительный процесс, спрятался или погиб под действием лекарств.

Тесты на антитела

Второй метод диагностики — это выявление антител, которые вырабатывает наша иммунная система, когда распознает вирус. Сначала она выделяет IgM в течение короткого периода, а затем — IgG, которые дольше сохраняются в организме.

Анализ на антитела IgM позволяет обнаружить коронавирус у людей с ложноотрицательным результатом ПЦР и на поздних стадиях болезни. Тест на IgM и IgG показывает, как долго инфекция присутствует в организме. Для проведения анализов на антитела у пациента берут венозную кровь.

Увы, но и у этого метода есть свои недостатки.

Первый недостаток — это время: на то, чтобы взять мазки, уходит меньше времени, чем на взятие крови из вены. С этим связан и второй фактор: массовость. ПЦР-тест намного лучше подходит для сбора анализов у большого числа людей. Кроме того, иммунная система организма вырабатывает антитела, уровень которых в крови можно определить на 7−20 день после появления симптомов. Оптимальное время для их выявления — с 4-й недели заболевания, тогда как ПЦР-тест позволяет обнаружить вирус на ранней стадии, что критически важно для успеха лечения и даже — сохранения жизни пациента, — считает эксперт.

Какой анализ выбрать

Не нужно сдавать анализы просто так. Если вам необходимо поехать в командировку, лечь в больницу, посетить важное профессиональное мероприятие, то в таком случае лучше сдать ПЦР-тест.

Анализ на антитела IgG не должно использоваться как альтернатива ПЦР, особенно на ранней стадии. Это исследование нужно, чтобы оценить состояние иммунной защиты против повторного заболевания SARS-CoV-2.

Когда будет готова вакцина, то анализ на IgG поможет контролировать эффективности вакцинации. Анализ на антитела IgM тоже не является альтернативой ПЦР. Анализ IgM рекомендуется проводить для диагностики COVID-19 на поздней стадии, в том случае, если по каким-либо причинам пациент не прошел ПЦР-диагностику на ранней стадии болезни.

Как правильно сдавать анализы

Наконец, для правильности результата необходимо соблюдать правила подготовки к сдаче анализа.

В случае с ПЦР это: не есть, не пить, не жевать жвачку, не курить за 2 часа перед сдачей. Также советую прополоскать рот кипяченой водой, чтобы убрать излишки слюны. Для сдачи анализа на антитела необходимо не есть за 4−8 часов до процедуры и пить чистую воду без газа, — пояснил ridus.ru Валерий Саванович.