Верховный суд в Праге изменил приговор гражданину Чехии Павелу Кафке, который ранее был осужден судом города Ческе-Будеевице на три года условно за участие в боевых действиях в Донбассе в рядах ополчения ДНР.

В высшей судебной инстанции наказание Кафке решили ужесточить. Теперь ему придется отбыть три года в тюрьме усиленного режима.

Условный срок был обжалован прокуратурой, в результате чего Кафку признали виновным в «участии в организованной преступной группировке».

При этом адвокату удалось добиться, чтобы с его подзащитного сняли обвинение в терроризме, за что ему грозило более 10 лет тюрьмы.

Как сообщило Чешское телевидение, следствием было установлено, что в 2015 и 2016 годах Кафка служил в ополчении ДНР, в частности, водителем, пройдя перед этим боевую подготовку.

Такое суровое наказание для него было избрано из-за того, что чешское законодательство запрещает гражданам республики служить в иностранных армиях и военизированных формированиях без индивидуального разрешения властей.

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До этого ряд украинских и российских СМИ сообщали, что задержание в Минске 29 июля россиян, названных «наемниками ЧВК «Вагнера», на самом деле было операцией СБУ. По словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, этот план провалился из-за «предательства» в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Киевские спецслужбы отрицают свою связь с минским скандалом.