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За службу в ополчении ДНР гражданина Чехии осудили на три года

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Верховный суд в Праге © AP/TASS

Верховный суд в Праге © AP/TASS

Верховный суд в Праге изменил приговор гражданину Чехии Павелу Кафке, который ранее был осужден судом города Ческе-Будеевице на три года условно за участие в боевых действиях в Донбассе в рядах ополчения ДНР.

В высшей судебной инстанции наказание Кафке решили ужесточить. Теперь ему придется отбыть три года в тюрьме усиленного режима.

Условный срок был обжалован прокуратурой, в результате чего Кафку признали виновным в «участии в организованной преступной группировке».

При этом адвокату удалось добиться, чтобы с его подзащитного сняли обвинение в терроризме, за что ему грозило более 10 лет тюрьмы.

Как сообщило Чешское телевидение, следствием было установлено, что в 2015 и 2016 годах Кафка служил в ополчении ДНР, в частности, водителем, пройдя перед этим боевую подготовку.

Такое суровое наказание для него было избрано из-за того, что чешское законодательство запрещает гражданам республики служить в иностранных армиях и военизированных формированиях без индивидуального разрешения властей.

Ранее писатель Захар Прилепин, в прошлом командовавший батальоном на стороне непризнанных республик Донбасса, прокомментировал ridus.ru попытку похищения одного из лидеров ополчения на территории России, за которой предположительно стояла Служба безопасности Украины (СБУ). По словам Прилепина, раньше ополченцам не приходилось сталкиваться с украинскими спецслужбами в РФ.

До этого ряд украинских и российских СМИ сообщали, что задержание в Минске 29 июля россиян, названных «наемниками ЧВК «Вагнера», на самом деле было операцией СБУ. По словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, этот план провалился из-за «предательства» в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Киевские спецслужбы отрицают свою связь с минским скандалом.

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