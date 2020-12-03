Сотрудники ДПС отпустили за взяткой женщину, якобы управлявшую авто пьяной

В Краснодарском крае два капитана полиции подозреваются в получении взятки от водителя автомобиля.

В настоящее время проводится проверка.

Инцидент произошел в станице Зассовская в Лабинском районе, где экипаж ДПС остановил местную жительницу, отвозившую своих детей в школу.

Как сообщает «РЕН ТВ», полицейские обвинили 34-летнюю мать в нарушении правил перевозки детей и пригласили ее к себе в патрульную машину для составления протокола.

Там один из инспекторов заявил, что от женщины пахнет алкоголем и предложил ей «решить проблему» за 50 тысяч рублей. У нее с собой таких денег не оказалось, однако она пообещала взять 20 тысяч рублей у дедушки. Сотрудники ДПС согласились на этот вариант и отпустили ее к родственнику. Позже она привезла деньги вместе со своей соседкой.

© Владимир Гердо/ТАСС

По данным телеканала, в своих объяснениях полицейские полностью отрицали факт коррупции и утверждали, что привлекли женщину к административной ответственности.

Однако в их действиях все-таки усмотрели признаки преступления. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Взятка».

Ранее ridus.ru рассказывал о том, как сотрудники ДПС вымогали взятку у водителя в Москве.