ВОЗ выступила против цифровых паспортов иммунитета

Цифровые паспорта здоровья не должны вводиться в массовом порядке до тех пор, пока тесты на коронавирус и вакцина не станут доступными для всего населения.

В этом уверена международная команда ученых, которая провела опрос, а также собрала информацию о доступности новых услуг для всех слоев населения. К этому решению присоединилась и ВОЗ.

Цифровые паспорта здоровья, иногда также называемые «паспортами иммунитета», представляют собой цифровые учетные данные, которые в сочетании с проверкой личности позволяют узнать информацию о здоровье человека.

Например, в таком паспорте может содержаться информация о перенесенных заболеваниях, а также о сделанных прививках.

Авторы работы предупредили, что внедрение цифровых паспортов здоровья может нарушить ряд основных прав, включая право на неприкосновенность частной жизни и свободу передвижения. Кроме того, появление таких паспортов может обернуться дискриминацией: например, если некоторые люди по разным причинам не могут получить доступ к тестам и вакцинам от COVID-19, они будут лишены каких-то услуг.

Цифровые паспорта здоровья могут способствовать долгосрочному управлению пандемией COVID-19, но их введение ставит под вопрос защиту конфиденциальных данных и прав человека, — заключили ученые.

Старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Кэтрин Смолвуд объявила, что ВОЗ выступает против введения иммунных паспортов для людей, получивших вакцину от COVID-19.

