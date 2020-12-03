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«У меня просьба — быть начеку»: Набиуллина дала совет начинающим инвесторам

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© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Начинающим вкладчикам следует внимательно читать условия договора, чтобы не ошибиться с выбором, призвала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в условиях общего снижения ставок на рынке активно предлагают сложные структурные продукты для инвестирования.

Выступая на пленарном заседании «Опоры России», глава ЦБ подчеркнула, что в роли начинающих инвесторов могут оказаться не только физические лица, но и малый и средний бизнес.

«Нас очень беспокоит эта тема — защита неквалифицированного инвестора, которому финансовые институты предлагают продукты, которых эти инвесторы не понимают», — цитирует ее «РИА Новости».

Набиуллина напомнила, что Центробанк долго боролся за принятие закона о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах. С 1 апреля 2022 года вступит в силу закон о категоризации инвесторов-физлиц, который в конце июля подписал президент РФ Владимир Путин. По словам главы ЦБ, цель нововведений — защитить от излишних рисков россиян, все активнее инвестирующих на биржах.

«У меня просьба — быть начеку, и рисковать, если вы рискуете, то осознанно», — подытожила Набиуллина.

Как писал ранее ridus.ru, в конце октября глава ЦБ заявила, что в ближайшее время россияне выведут с банковских депозитов триллионы рублей в альтернативные инвестиционные инструменты.

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