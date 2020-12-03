Как удалось ускорить процедуру одобрения вакцины от Covid-19

Великобритания стала первой западной страной, которая одобрила вакцину COVID-19 для общего применения, дав «зеленый свет» препарату Pfizer/BioNTech.

Другие страны тоже ускорили процедуру одобрения, чтобы быстрее начать массовую вакцинацию. Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок уверен, выход Великобритании из ЕС позволил ей утвердить вакцину быстрее, чем ее соседи.

Великобритания смогла одобрить вакцину Pfizer после того, как независимое агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) дало свое согласие. MHRA следила за исследованиями и отчетами Pfizer/BioNTech с июня, чтобы оценить вакцину в рекордно короткие сроки.



Вакцина компаний Pfizer и BioNTech стала не единственной, кому удалось добиться ускоренной проверки. По такому же сценарию проходят два других конкурента — Оксфордская вакцина и вакцина компании Moderna.

Европейское агентство лекарственных средств заявило, что окончательное решение по вакцине Pfizer ожидается к 29 декабря, а по Moderna — к 12 января.



Напомним, что вакцина компаний Pfizer и BioNTech — это мРНК-вакцина. Она стимулирует выработку вирусных белков, которые имитируют коронавирус, обучая иммунную систему человека распознавать его присутствие.



До сих пор ни одна мРНК-вакцина не получила разрешение на клиническое использование. Это хорошая методика, но она изначально была создана для другого. Ее хотели использовать для лечения раковых больных. Насколько она подходит в качестве вакцины от коронавируса? Я не знаю. Пока что очень сильно сомневаюсь в таких вакцинах. Обычно на производство и проверку вакцин уходит несколько лет. Тут экстренно за год сделали. Это вызывает вопросы, — прокомментировал ridus.ru вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

В Росиии тоже есть упрощенная процедура проверки лекарственных средств. Испытания проводятся ФГБУ «Научный центр оценки лекарственных средств» Минздрава России. Президент Владимир Путин поручил правительству упростить процедуры государственной регистрации некоторых лекарственных средств, чтобы ускорить начало массовой вакцинации.

Разработка отечественной вакцины «Спутник-V» началась в середине февраля, а 1 августа были завершены первая и вторая фазы клинических испытаний. Власти одобрили вакцину 11 августа, то есть еще до того, как начались испытания третьей фазы.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19. Запись на вакцинацию стартует 4 декабря.