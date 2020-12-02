Великобритания одобрила экстренное использование вакцины Pfizer и BioNTech

Великобритания стала первой западной страной, которая разрешила экстренное использование вакцины против коронавируса. Разрешение получил фармацевтический гигант Pfizer, который в сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech создал вакцину под названием BNT162b2.

Эти компании также запросили разрешение на использование вакцины в США. Предполагается, что в скором времени FDA может дать свое согласие.

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз, достаточных для вакцинации 20 миллионов человек, рассказали представители Pfizer. В начале ноября местные власти заявляли, что планируют получить десять миллионов доз до конца года.

Это значит, что первый этап вакцинации может начаться уже в этом году.

Pfizer и BioNTech 9 ноября объявили, что промежуточный анализ третьей фазы исследования показывает, что вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.



Напомним, что BNT162b2 — это мРНК-вакцина. Она стимулирует выработку вирусных белков, которые имитируют коронавирус, обучая иммунную систему человека распознавать его присутствие.

На сегодняшний день ни одна мРНК-вакцина не показала стоящих результатов. Если вакцина компаний Pfizer и BioNTech подтвердит на практике свою высокую эффективность, она станет первой мРНК-вакциной, получившей разрешение на клиническое использование.