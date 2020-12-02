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Ученые нашли главный недостаток современных мультфильмов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© кадр из мультфильма «История игрушек: Большой побег»

© кадр из мультфильма «История игрушек: Большой побег»

Согласно новым исследованиям психологов, дети, регулярно смотрящие современные мультфильмы, видят до девяти эпизодов боли каждый час.

В мультфильмах эпизоды, где героям причиняют физическую боль, показаны слишком завуалировано. За 60 минут мультфильма такие сцены могут возникать до 9 раз. Психика ребенка привыкает к таким действиям, и неправильно их воспринимают, — считают психологи.

В своем исследовании ученые изучили современные мультфильмы, такие как «История игрушек», «Свинка Пеппа, «В поисках Немо» и другие. Специалисты отмечали все сцены, связанные с болью.

Выяснилось, что за 52 часа просмотра детских мультфильмов встречается 454 болезненных инцидента, то есть примерно 8,66 инцидента боли в час. В 79% травма, полученная героями, в реальной жизни была бы несовместима с жизнью.

Чаще всего с болью сталкивались мужские персонажи.

© кадр из мультфильма «Губка Боб квадратные штаны»

Авторы исследования считают, что количество травмирующих сцен в детских передачах нужно сокращать. Также важно уделять внимание отношению персонажей к чужой боли, так как обычно страдание героя проходят незаметно для других.

Через мультфильмы наши дети познают жизнь и окружающий мир. То, как нереалистично изображается боль, учит маленьких детей тому, что боль не заслуживает помощи или сочувствия со стороны других. Также мультфильмы нередко показывают, что мальчики не должны проявлять эмоций, когда им плохо. Жестокость мультфильмов влияет на то, какими вырастают дети, — заключили авторы исследования.
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