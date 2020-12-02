Ученые нашли главный недостаток современных мультфильмов

Согласно новым исследованиям психологов, дети, регулярно смотрящие современные мультфильмы, видят до девяти эпизодов боли каждый час.

В мультфильмах эпизоды, где героям причиняют физическую боль, показаны слишком завуалировано. За 60 минут мультфильма такие сцены могут возникать до 9 раз. Психика ребенка привыкает к таким действиям, и неправильно их воспринимают, — считают психологи.

В своем исследовании ученые изучили современные мультфильмы, такие как «История игрушек», «Свинка Пеппа, «В поисках Немо» и другие. Специалисты отмечали все сцены, связанные с болью.

Выяснилось, что за 52 часа просмотра детских мультфильмов встречается 454 болезненных инцидента, то есть примерно 8,66 инцидента боли в час. В 79% травма, полученная героями, в реальной жизни была бы несовместима с жизнью.

Чаще всего с болью сталкивались мужские персонажи.

Авторы исследования считают, что количество травмирующих сцен в детских передачах нужно сокращать. Также важно уделять внимание отношению персонажей к чужой боли, так как обычно страдание героя проходят незаметно для других.